Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarda görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Oktay, Twitter hesabından, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin çalışmalarına ilişkin videoyu alıntı yaparak, "Anadolu kadınının tarih boyunca üretmediği, alın teri dökmediği tek bir an dahi olmamıştır. İşte o emeğin, dayanışmanın gücünü kadınlarımızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Ülkemin güzel insanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum." paylaşımını yaptı.