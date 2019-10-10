Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz"

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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