Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "En başından beri bölgemizde terör devleti oluşmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bölgeyi teröristlerden temizleyinceye kadar devam edeceğiz"
Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tünel kazdığı ortaya çıktı YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı