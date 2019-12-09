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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap...
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:39 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı. (5)
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