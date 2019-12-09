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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı. (5)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a...

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:39 Kaynak: AA
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