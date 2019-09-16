Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması gerekir."

Azerbaycan, fuat oktay, Ermenistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:44 Kaynak: AA
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