Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yapılan ve biri üsteğmen 4 askerin şehit olduğu saldırının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından "#SeninleyizAzerbaycan" ?etiketiyle bir mesaj paylaştı.

Mesajında, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yapan Oktay, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. ??Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.? ?Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. ??Her zaman ve her şartta #SeninleyizAzerbaycan."