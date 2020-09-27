Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını lanetleyerek, " Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" ifadesini kullandı.