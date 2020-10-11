Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan insanlık suçu işlemektedir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ermenistan insanlık suçu işlemektedir"

11.10.2020 19:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmediğine dikkati çekerek, "Yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesin üzerinden 24 saat bile geçmemişken, yine sivilleri hedef alan Ermenistan insanlık suçu işlemektedir. Uluslararası toplum bu iki yüzlü tavrı görmezden gelerek Ermenistan'ın işlediği suçlara ortak olmaktadır. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ermenistan insanlık suçu işlemektedir' - Son Dakika

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