Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Esed ve rejim unsurları, bu alçakça saldırının bedelini ağır... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Esed ve rejim unsurları, bu alçakça saldırının bedelini ağır... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Esed ve rejim unsurları, bu alçakça saldırının bedelini ağır...

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Esed ve rejim unsurları, bu alçakça saldırının bedelini ağır..., System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
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