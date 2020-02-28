Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Esed ve rejim unsurları, bu alçakça saldırının bedelini ağır... - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.