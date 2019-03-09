Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Esnaf ile Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Esnaf ile Buluştu

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'da esnaf ile selamlaştıktan sonra ikindi namazını Ulucami'de kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Esnaf ile Buluştu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bursa'da esnaf ile selamlaştıktan sonra ikindi namazını Ulucami'de kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Evvela valiliği ziyaret eden Oktay, daha sonra Alparslan Türkeş Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra tarihi Bursa Büyükşehir Belediyesi binasını ziyaret eden Oktay, esnaf ile selamlaştı. Esnaf ile sohbet eden Oktay, ikindi namazını Ulucami'de kıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

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