Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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