Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, fabrika ziyaretlerinde bulundu (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fabrika ziyaretleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yetkililerden bilgi alması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta açılışını yaptığı, Dönsa çorap fabrikası, Sidaş gıda üretim tesisi ve Garanti şirket üretim tesisini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:08 Kaynak: AA
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