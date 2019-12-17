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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz mücadeleyi sulandırmasına izin vermemeliyiz.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "'FETÖ borsası' gibi iddiaların FETÖ ile sürdürdüğümüz kesintisiz mücadeleyi sulandırmasına izin vermemeliyiz."
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