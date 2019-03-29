Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fetö ile Mücadele) Romanya'nın Güvenliği İçin de Tehdit Oluşturan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fetö ile Mücadele) Romanya'nın Güvenliği İçin de Tehdit Oluşturan...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Romanya'nın güvenliği için de tehdit oluşturan bu terör örgütünün, Romanya'daki yapılanmasıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin devamına büyük önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Romanya'nın güvenliği için de tehdit oluşturan bu terör örgütünün, Romanya'daki yapılanmasıyla mücadelede karşılıklı iş birliğinin devamına büyük önem veriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:30 Kaynak: AA

fuat oktay, Romanya, Politika
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