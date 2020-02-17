Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün bütün dünyada akıttığı zehrin panzehiri sizlersiniz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'FETÖ'nün bütün dünyada akıttığı zehrin panzehiri sizlersiniz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün bütün dünyada akıttığı zehrin panzehiri sizlersiniz"

6 saat önce

TMV tarafından düzenlenen 8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ'nün bütün dünyada akıttığı zehrin panzehiri sizlersiniz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

TMV tarafından düzenlenen 8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısının açılışına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ'nün bütün dünyada akıttığı zehrin panzehiri sizlersiniz" diye konuştu.


Toplantının açılışın konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kuruluşundan bu yana daha 3 buçuk 4 yıl geçmiş olmasına rağmen 104 kadar ülkeyle resmi temas kurulması; 51 ülkede bilfiil temsilcilik açmak üzere 66 ülkede faaliyet gösteriliyor olması takdire şayandır. Ayrıca 19 ülkede hain terör örgütü FETÖ iltisaklı 213 okul Vakfımız tarafından devralınmış, 40 ülke ile de bu okulların devri konusunda protokol imzalanmıştır. Hızla sağlanan bu başarıda Vakfı Yönetimi ve ülke temsilcilerinin; sizlerin katkıları tarihi öneme sahiptir" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasının devamında, "Aslında sizler bunun bilincindesiniz ama buradan bir kez daha ifade etmekte fayda var. FETÖ'nün zehirlediği içeride ve dışarıda bütün dünyada akıttığı zehrin panzehiri sizlersiniz ve bunun bilincinde olarak tüm dünyaya yayılmış durumdasınız. Sadece bu zehir Türkiye'de ve Türkiye'ye karşı bir zehir değildir aslında hangi ülkede faaliyet gösteriyorlar ise o ülkelere karşı da bu zehir aynen akıtılmaktaydı. ve faaliyet gösterdikleri yerlerde de ne yazık ki hala bu zehri akıtmaya devam etmektedirler. Sizler panzehir olarak tüm dünyaya yayılmış durumdasınız. Dışişleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte aslında FETÖ'nün bulundukları ülkede biz sadece o okulları devralıp bir eğitim hizmeti vermiyoruz. Aslında o ülkenin o devletine ve insanlarına bir katkı sunuyoruz. Farkında olmadıkları bir zehrin, farkında olmadıkları bir tehlikenin özellikle büyük bir faturasını ödemiş bir ülke olarak onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de bunu anlatmaya çalışan öncü grupların başında geliyorsunuz" diye konuştu.


8. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vakfı Başkanı Pr. Dr. Birol Akgün, Vakfı Mütevelli heyeti üyeleri ve çok sayıda ülke temsilcileri katıldı. - İSTANBUL

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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