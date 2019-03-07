Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın Doğusu) Teröristlerin Varlığına ve Türkiye'ye Tehdit...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Oktay: " ABD
'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye
'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç
) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."
Oktay: "( Fırat
'ın doğusu) Biz ne gerekirse yapacağız, burada teröristlerin varlığına ve Türkiye'ye tehdit oluşturmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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