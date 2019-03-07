Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Bugün Girebilecek Şekilde, Biz Her...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Bugün Girebilecek Şekilde, Biz Her...

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA

fuat oktay, Fırat, Güncel
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