Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Bugün Girebilecek Şekilde, Biz Her...
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Fırat
'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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