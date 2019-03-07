Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Fırat'ın Doğusuna Operasyon) Bugün Girebilecek Şekilde, Biz Her...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "( Fırat
'ın doğusuna operasyon) Bugün girebilecek şekilde, biz her zaman hazırız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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