Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı

6 saat önce

Açılışı yapılacak bina Açılış için gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması ANKARA...

Açılışı yapılacak bina

Açılış için gelen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması

Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı

Asım Balcı, fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:13 Kaynak: AA
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