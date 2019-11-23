Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı 'nın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı. (1)

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması

Mehter takımının gösterisi ve saygı duruşu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve karşılanması

Açılış için gelen vatandaşlar

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