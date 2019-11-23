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Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, gazi ve şehit aileleri vakfı binasının açılış törenine katıldı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı -Detay.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:44 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı -Detay
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