Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, gazi ve şehit aileleri vakfı binasının açılış törenine katıldı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, gazi ve şehit aileleri vakfı binasının açılış törenine katıldı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, gazi ve şehit aileleri vakfı binasının açılış törenine katıldı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı -Detay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı binasının açılış törenine katıldı -Detay

Cumhurbaşkanı yardımcısı oktay, gazi ve şehit aileleri vakfı binasının açılış törenine katıldı...

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:44 Kaynak: DHA
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