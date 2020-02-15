Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesi ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesi ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:53 Kaynak: AA
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