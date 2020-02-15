Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa Devlet Hastanesi ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:53 Kaynak: AA
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