Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Göbeklitepe, İnsanlık Tarihi Açısından da Çok Önemli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Göbeklitepe, İnsanlık Tarihi Açısından da Çok Önemli"

18 dakika önce

- Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

- Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:50 Kaynak: AA

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