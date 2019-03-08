Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Göbeklitepe, İnsanlık Tarihi Açısından da Çok Önemli"
18 dakika önce
- Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.
- Göbeklitepe Ören
Yeri Resmi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:50 Kaynak: AA
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