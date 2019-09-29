Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD'da açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:01 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD'da açıklamalarda bulundu.
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