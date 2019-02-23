Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü Milletten Almayan Siyaset Anlayışı Yenilmeye Mahkumdur,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü Milletten Almayan Siyaset Anlayışı Yenilmeye Mahkumdur,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:38 Kaynak: AA

Siyaset, fuat oktay, Politika
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