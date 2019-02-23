Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü Milletten Almayan Siyaset Anlayışı Yenilmeye Mahkumdur,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil
'den alıyor."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:38 Kaynak: AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: AK Parti'ye Oy Verirseniz Elleriniz Kırılsın
Avrupa Birliği, ABD'nin Otomobil Vergilerine Karşı Misillemeye Hazırlanıyor
Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi