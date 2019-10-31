Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşılaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşması ve içeri girmeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşılaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşması ve içeri girmeleri ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı karşıladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:29 Kaynak: AA
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