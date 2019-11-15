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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır."
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