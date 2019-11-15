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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye'deki harekatlarımızdır."

fuat oktay, Suriye, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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