Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güzel Antalya En İyi Hizmete ve Gönül Belediyeciliğine Layıktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güzel Antalya En İyi Hizmete ve Gönül Belediyeciliğine Layıktır"

39 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:00 Kaynak: AA

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