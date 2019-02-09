Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güzel Antalya En İyi Hizmete ve Gönül Belediyeciliğine Layıktır"
39 dakika önce
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya
Havalimanı Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:00 Kaynak: AA
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