Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.
Oktay, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yapılan bu hain saldırı karşılıksız kalmayacak, misliyle karşılığı verilecektir."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Başika üs bölgesine saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika