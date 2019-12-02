Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var" dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen "Hayaller Gerçekleşiyor" toplantısına katıldı.

Fuat Oktay, Yozgat'a maç yapmak için gelirken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çekerek'e yapılan ve yapılacak projeler ile verilen teşvikler hakkında bilgi veren Oktay, "Rahmetli Özal'dan beri biz teşvik veriyoruz. AK Parti iktidarı olarak ilk günden itibaren tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle alakalı çok ciddi teşvik veriyoruz. Ama ne yazık ki henüz arzu ettiğimiz sonuçları alamıyoruz. Ben sizden şunun sözünü almak istiyorum. Burada sadece 'ben nasıl teşvik alabilirim'i düşünmeyen ama tam tersi 'ben 3 ton, 5 ton balı nasıl üretirim' diye dertlenen insanlara ihtiyacımız var. Burada projeyi biz geliştireceğiz, ama uygulamaya siz geçireceksiniz. Hangi görüşten olursanız olun, hangi köyden olursanız olun, Türkiye'nin neresinden olursanız olun bu topraklarda yaşıyorsanız, 'ben buraya nasıl katkı veririm' diye bununla dertlenmeniz gerekiyor." dedi.

Oktay, Çekerek ilçesinde yapılan trüf mantarı üretimi, lavanta üretimi ile bal ormanı projesi ve bal üretimi projelerini anlattı. Fuat Oktay, "Bu ormanlar bal üretimini teşvik etmek için kuruluyor. Çekerek'te 100 dönümlük alanda bal ormanı kuruluyor. Çekerek ölçeğinde büyük bir alan olabilir ama bu yetmez." diye konuştu.

Oktay, Çeker Nehri Havza Projesi, yerel ürünlerin üretilip satılmasını sağlayacak kooperatifleşme konularında da bilgi aktardı.

Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hayaller Gerçekleşiyor toplantısına katıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:07 Kaynak: AA
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