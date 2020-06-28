Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hemşehrisinin klasik otomobilini kullandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli açılış ve ziyaretler için gittiği Yozgat'ta, klasik otomobil sürpriziyle karşılaştı. Oktay, hemşehrisinin ısrarı üzerine şoför koltuğuna geçip, 1969 model klasik otomobili kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde, yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet etti. Bu sırada yol kenarında park halinde duran klasik otomobil, Oktay'ın dikkatini çekti. Oktay, aracı incelerken, sürücüsü de şoför koltuğuna geçip, kullanmasını istedi. Oktay, hemşehrisinin 1969 model klasik otomobilini kullanması yönündeki ricasını geri çevirmedi ve şoför koltuğuna oturarak, aracı şehir merkezine kadar kullandı. Oktay'a, Yozgat ziyareti sırasında heyette bulunan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da yolcu koltuğunda eşlik etti.Aracı sürerken, Yozgatlı hemşehrileriyle selamlaşan Oktay, seyahat sırasında araçta bulunan Taner Yıldız'a, Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya'nın seslendirdiği 'Yozgat Sürmelisi' parçasını dinletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, klasik otomobille yaptığı yolculuğun ardından araç sahibiyle sohbet ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.