Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hibrit Otomobillere Ciddi Vergi Avantajları Sağlıyoruz"

Toyota Sakarya Fabrikası'nda 'Yeni Toyota Corolla'nın hattan çıkış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hibrit otomobil konusunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek rakamları yükseltmek kararındayız" dedi.

Toyota Sakarya Fabrikası'nda 'Yeni Toyota Corolla'nın hattan çıkış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hibrit otomobil konusunda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek rakamları yükseltmek kararındayız" dedi.



Toyota'nın yenilenen Corolla'nın hattan indirilme törenine katılan Oktay, "Hibrit Toyota Corolla modelinin hayırlı olmasını diliyorum. Dünya'nın en çok satan 2'nci markası olan Toyota ülkemiz otomobil ihracatında da 2'nci durumdadır. Toyota Corolla modeli ise Dünya'nın en çok satan modeli olarak ülkemizin gururudur. Hibrit modelinin ülkemizde üretilmesiyle bu alanda da önemli bir sıçrama yaşanacağına yürekten inanıyoruz. Ulaşım sektörü dünyadaki hızlı değişimin en çarpıcı örneklerine şahit olduğumuz alanlardan birisi. Refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte otomobil talebi de doğal olarak artıyor. Örneğin ülkemizde 2002'de bin kişiye düşen otomobil sayısı 130 iken bugün bu rakam 2 bin 283'ü bulmaktadır. Her 3-4 kişiye bir aracın düştüğü ülkemizde akaryakıt tüketiminin artması tabidir. Petrol ve türevleri hem fiyat istikrarsızlığı hem de rezervlerin son yarım yüzyılda büyük ölçüde tükenebilecekleri öngörüleri sebepleri ile hızla güvenebilirliklerini yitirmektedir" dedi.



Yatırım yapan mevcut firmalarımızı sonuna kadar destekliyoruz



Hibrit ve elektrikli otomobilinde yatırım yapan mevcut firmaları sonuna kadar desteklediklerini belirten Oktay, "Türkiye olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için her iki alanda da mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Milli otomobil markamızda da önceliğin hibrit ve elektrikli araçlara verilmesi arzumuzu her fırsatta ifade ediyoruz. Hibrit, elektrikli otomobilinde yatırım yapan mevcut firmalarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Kapalı mekanlarda sigaranın insanlara verdiği zarar neyse, açık havada dizel atıklarının insan sağlığına verdiği zararın da aşağı yukarı aynı seviyede olduğu tespit edilmiş durumda. Avrupa'da ki son 30 yılın eğilimlerine baktığımızda dizel kullanımı yüzde 55'lerden yüzde 30'lara gerilemiş durumda. Türkiye kullandığı akaryakıtın tamamının yakınını ithal eden bir ülke olarak yakından takip etmek durumdadır. Elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapan ülkemiz otomobil sektörünü de göz ardı edemez. 2016 yılında üretime başlanan SUV modelinin ardından Corolla'nın hibrit modelinin ülkemizde üretilmesinden memnuniyet duymaktayız" diye konuştu.



Hibrit otomobillere ciddi vergi avantajları sağlıyoruz



Oktay, "Hibrit otomobillere çok ciddi vergi avantajları sağlıyoruz. Yüzde 50'ye varan tasarruf oranıyla çalışan hibrit araçlar için bizde yüzde 50'yi aşan vergi indirimleri getirdik. Ülkemiz hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasında. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerekirse yeni teşvikler getirerek rakamları yükseltmek kararındayız. Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen Corolla'nın ülkemiz ve tüm Dünya'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar ülkemize 2 buçuk milyar dolar yatırım yapan Toyota ile önümüzdeki dönemlerde daha iyi işbirliklerine sahip olacağımıza inanıyoruz. Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm kolaylıklar sağlanmıştır ve sağlanmaya devam edilmektedir. Türkiye'ye yatırım yapmaya çalışan firmalara yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Uluslararası şirketleri, kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin alt yapısını oluşturduk" şeklinde konuştu.



Yurtdışında ki Türk yatırımları 38 milyar doları buldu



Türkiye'nin hızla büyüdüğünü ifade eden Fuat Oktay, "Bugün yurt dışında ki Türk yatırımları 38 milyar doları bulmuştur. En büyük gücümüz olan müteahhitlerimizin 123 ülkede üstlendiği projelerin toplam değeri 379 milyar dolara ulaşmıştır. İş adamlarımız dünyanın 4 bir tarafında başarıyla ülkemizi temsil etmektedir. İşte bu sayede ihracatımız 36 milyar dolardan yaklaşık 5 kat artışla 168 milyar doların üzerine çıktı. Büyüme oranları 1999-2000 yılları arasında yılda yüzde 1'i dahi bulmadığını yine hepimiz çok iyi hatırlarız. Tesis edilen istikrar ve güven sayesinde 2002'den 2017'ye kadar ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 5,8 büyüme kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılda yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen yine ciddi bir büyüme rakamına ulaştık. Cari işlemler açığımız geçen yılın ilk 11 ayında 26 milyar dolara gerileyerek bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 buçuk milyar dolarlık bir iyileşme göstermiştir. Satın alma paritesine göre ülkemiz dünyanın 13'üncü büyük ekonomisi haline geldi. İnşallah bu yıl sonunda 1 basamak daha yükseltip 12'nciliğe hep birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye asla geri adım atmayacaktır



Konuşmasını devam ettiren Oktay, "Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için pek çok alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 2002-2018 döneminde toplam 284 milyar liranın üzerinde sosyal yardım gerçekleştirildi. Belli çevreler değil üreticisi, esnafı, ihracatçısı, çiftçisiyle 81 milyonun tamamını kazanmıştır. Demokrasimize sahip çıktıkça, milli iradenin üstünlüğü ilkesine gölge düşürmedikçe Türkiye bu büyük kalkınma ve büyüme mücadelesinde hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir. Bunun için demokrasimize daha çok sahip çıkıyoruz, ekonomimize daha çok sahip çıkıyoruz. 15 Temmuz'da silahla darbe yapmaya çalışarak elde edemedikleri sonuca geçtiğimiz yıl kur, faiz ve enflasyon üçgeni ile kavuşacaklarını sananların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. İşte bugün burada banttan indirme törenine iştirak ettiğimiz bu yatırımda başlı başına ekonomimize sahip çıkma irademizin bir işaretidir. Türkiye birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve Dünya'da ki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır. Tam tersine siyasi, diplomatik, askeri ve ekonomik tüm kazanımlarımızı daha ileriye taşımak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Daha çok yatırım yaparak, üreterek, ihraç ederek, daha çok istihdam oluşturarak, ve daha çok büyüyerek bir kez daha herkesi şaşırtacağız inşallah. Bu mücadeleyi mutlaka zafere ulaştıracağız. Burada yapılan yatırımların ve getirilen teknolojinin anlamını çok iyi biliyoruz. Toyota'nın bu yatırımla ülkemizi geleceğin Dünya'sına ortak ettiğinin de farkındayız" dedi.



Tören, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a tablo hediye etmesiyle son buldu. - SAKARYA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu

Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı

İmar Barışında 2019 Tarifesi Belli Oldu