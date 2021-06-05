Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trenden inişi ve çiçekle karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaşması
Garda bekleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi
Vatandaşların sloganları ve pankart tutmaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi
Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın araca binmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara- Sivas YHT hattı Sorgun hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Oktay, burada vatandaşları selamladı.
Kaynak: AA
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