Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sorgun'da - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın trenden inişi ve çiçekle karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaşması

Garda bekleyen vatandaşlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi

Vatandaşların sloganları ve pankart tutmaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirmesi

Garda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için bekleyen insanlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın araca binmesi YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara- Sivas YHT hattı Sorgun hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Oktay, burada vatandaşları selamladı.