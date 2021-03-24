Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hollanda'yı 4-2 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
24.03.2021 23:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tebrikler bizim çocuklar. Harika oyun, şahane skor." ifadelerini kullandı.
Spor, Son Dakika
Kaynak: AA
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