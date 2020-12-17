Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
17.12.2020 12:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hz. Mevlana'nın 747'nci vuslat yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İnsanoğlunun sevgiye, hoşgörüye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde asırlardır insan neslini bu ulvi değerlere çağıran büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ni, dar-ı bekaya yürüyüşünün 747. yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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