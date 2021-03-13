Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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