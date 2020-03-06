Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " İdlib'de akan kanın durdurulması için Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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