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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır."
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