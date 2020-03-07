Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İdlib) Moskova'da varılan anlaşmanın barışa ve huzura katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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