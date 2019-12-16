Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı'na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin (KKTC) ve Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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