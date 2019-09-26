Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız."
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil, 172 ihbar almış durumdayız."
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