Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İki Ay İçerisinde Tüm İllerde E-devlet Üzerinden Elektrik,...
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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