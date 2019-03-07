Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İki Ay İçerisinde Tüm İllerde E-devlet Üzerinden Elektrik,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İki Ay İçerisinde Tüm İllerde E-devlet Üzerinden Elektrik,...

44 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İki Ay İçerisinde Tüm İllerde E-devlet Üzerinden Elektrik,..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki ay içerisinde tüm illerde e-devlet üzerinden elektrik, doğalgaz, su aboneliği ve fesih işlemlerinin yapılabileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:03 Kaynak: AA

fuat oktay, Politika
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