Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl Karneleri Dediğimiz Olay, İlin Performansının, Dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır. 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçüyoruz."

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