Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl Karneleri Dediğimiz Olay, İlin Performansının, Dolayısıyla...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl Karneleri Dediğimiz Olay, İlin Performansının, Dolayısıyla...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır. 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Politika
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