Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl Karneleri Dediğimiz Olay, İlin Performansının, Dolayısıyla...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İl karneleri dediğimiz olay, ilin performansının, dolayısıyla bizim performansımızın ortaya çıkarılmasıdır. 136 göstergeyle bunu çok somut şekilde ölçüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:24 Kaynak: AA
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