Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır'ı ziyaret etti.

Valilik binası önünde merasim mangasını selamlayan Oktay ile Bakan Kurumu, Vali Çakır ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik makamındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Oktay ve Kurum, Yozgat Belediyesinde İl Değerlendirme, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezinde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantılarına katılacak.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almak istediği arabayı pahalı bulan Demet Özdemir, "Ünlü indirimi" yöntemine başvurdu
Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 18:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Bakan Kurum Yozgat Valiliğini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]