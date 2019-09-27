Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk,...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz. AFAD'a tekrar talimat verdik, toplanma alanlarını web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği alanlar olsun."

fuat oktay, Türkiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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