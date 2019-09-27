Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk,...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "İlk günden itibaren kurduğumuz sistemde son derece şeffaf olduk, tüm Türkiye ile bunu paylaştık. Web sitelerine koyduk. Toplanma alanlarının nerede olduğunu e-devlet üzerinden girdiğinizde görebilirsiniz. AFAD'a tekrar talimat verdik, toplanma alanlarını web sitesi üzerinden vatandaşlarımızın görebileceği alanlar olsun."
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