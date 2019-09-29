Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez"
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez"
İmamoğlu'nun "Çağrılmadım" iddiasına Valilik'ten yazılı açıklama: Bu toplantıya katılması görev ve sorumluluğudur Silivri'de depremde hasar gören 4 bina mühürlendi Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu "Dünyanın en yakışıklı mahkumu" Galatasaray formasıyla kamera karşısına geçti!