Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul AFAD'da açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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