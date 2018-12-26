Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:21 Kaynak: AA
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