Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:41 Kaynak: AA

Politika
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