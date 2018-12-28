Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:24 Kaynak: AA
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