Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:39 Kaynak: AA

Politika
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