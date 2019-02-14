Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in özel temsilcisi Federal Yönetim Bürosu Bakanı Hamid Mumtaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in özel temsilcisi Federal Yönetim Bürosu Bakanı Hamid Mumtaz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Sudan Medya, İletişim ve Enformasyon Bakanı Bushara Aro da yer aldı.

Son dönemde gelişen Türkiye ve Sudan ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı kabulde heyet, el-Beşir tarafından kaleme alınan özel mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek üzere Fuat Oktay'a teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:32 Kaynak: AA

Politika
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