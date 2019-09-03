Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.
Oktay, kabulde, Kouame'den dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan "İş Yapma Kolaylığı" çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Ahmet Davutoğlu'nu ihraç sürecine götüren kriz neden başladı, nasıl bu noktaya geldi? Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Ahmet Davutoğlu krizi büyüyor! Eski AK Parti Milletvekili Talha Erol Durmaz istifa etti İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü